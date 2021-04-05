Рынок интернет-торговли в России за год вырос на 44%

Рынок интернет-торговли в России в январе-феврале относительно аналогичного периода 2020 года вырос на 44%, до 431,3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Объем внутреннего рынка e-commerce за период январь-февраль 2021 года составил 431,3 млрд руб., что на 44,2% больше аналогичного периода 2020 года»,— сообщили в АКИТ.

Рост внутреннего рынка онлайн-торговли наблюдается на фоне повышения конкурентной активности и качества услуг российских компаний, а также локализации в стране иностранного бизнеса. «Вклад локализованного трансграничного бизнеса за первые два месяца 2021 года в объем внутреннего рынка России составил более 30 млрд руб.»,— сообщили в ассоциации. ТАСС поясняет, что речь идет о покупке россиянами товаров на соответствующую сумму.

Кроме того, в 2020 году рынок интернет-торговли в России «сформировал 80 млрд руб. дополнительных поступлений в российский бюджет в виде налоговых отчислений (без учета НДС) и около 2 млрд руб. в виде таможенных платежей». Также за последний год было создано более 100 тыс. новых рабочих мест благодаря развитию онлайн-торговли.

Напомним, MasterCard планирует с 1 апреля на 30–50% поднять межбанковские комиссии в e-commerce. Такая мера может привести к росту эквайринговых комиссий для интернет-торговли и спровоцировать новую волну требований вернуть ограничения в этой области, считают участники рынка.

Подробности — в материале “Ъ” «Электронной торговле повышают комиссию».