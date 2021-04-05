В Красноярске обнаружены контейнеры с маркировкой химических отходов

Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением контейнеров с маркировкой химических отходов. Они были выявлены в Кировском районе Красноярска, сообщает ведомство.

Специалисты оперативных служб города обследовали найденные предметы. В региональной прокуратуре уточнили, что к проверке подключились специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края. За территорией следят сотрудники полиции.

Региональная прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды. Выясняется безопасность контейнеров и влияние их содержимого на почвенный слой. «В случае установления собственников данных контейнеров, их действиям будет дана надлежащая оценка»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 марта были обнаружены контейнеры с неустановленными отходами, которые были вывезены с территории полигона «Серебристый».

Екатерина Лукашевич