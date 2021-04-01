В Красноярске обнаружены контейнеры с неизвестными отходами, вывезенные с полигона «Серебристый» под видом сорбента

Семь контейнеров по 20 т каждый были вывезены с территории полигона «Серебристый» для хранения ядохимикат в неизвестном направлении. Представитель АО «Зеленый город», являющийся собственником полигона накануне сообщил в надзорные органы, что в контейнерах находится сорбент для обезвреживания отходов.

Сегодня место нахождения контейнеров было обнаружено в результате совместного рейда сотрудников природоохранной прокуратуры, полиции, МЧС и специалистами Енисейского управления Росприроднадзора Красноярского края, сообщает прокуратура.

В присутствии представителя «Зеленого города» в вывезенных с полигона контейнерах были обнаружены неустановленные отходы, подлежавшие захоронению. Для определения их вида, класса опасности и точного объема объема привлечены специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО», передвижная лаборатория минэкологии Красноярская края и ряд независимых организаций. В прокуратуре уточнили, что по результатам будет дана принципиальная оценка, в том числе уголовно-правового характера – о законности деятельности полигона и правомерности выдачи на него лицензии.

В январе 2021 года компания «Зеленый город» заключила контракт с госучреждением Амурской области «Экология» о размещении на полигоне «Серебристый» в пригороде Красноярска более 900 т твердых пестицидов с территории ЗАТО «Циолковский», которые относятся к отходам 2 и 3 класса опасности. После возмущения общественности в соцсетях руководство компании отказалось от размещения ядохимикатов на полигоне.

Полигон «Серебристый», введенный в эксплуатацию в 2006 году, является собственностью АО «Зеленый город» и находится на расстоянии 3,5 км юго-западнее села Кузнецово, Березовского района Красноярского края. По данным компании, полигон может принимать отходы 1-3 классов опасности, осуществляет сбор, транспортировку, полное обезвреживание на специализированных установках или безопасное размещение отходов.

Анастасия Вещикова, Красноярск