В Таганроге отремонтируют 10 км трамвайных путей до конца года

В рамках развития Таганрога как туристического центра планируется отремонтировать 10 км трамвайных путей до конца 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Отмечается, что в общем в городе будут модернизированы 45 км трамвайных путей. Работы будут осуществляться в рамках концессионного соглашения. «Мы приступаем к исполнению дорожной карты по всем её направлениям. Работа предстоит большая. Тем, кто не верит в результат, лучше сразу сойти с дистанции. Это первая такая попытка создать концессию на уровне муниципалитета», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, обновлением трамвайной сети в Таганроге займется ООО «Синара — Городские транспортные решения». Помимо ремонта 45 км путей компания планирует модернизировать восемь тяговых подстанций, закупить 60 трамваев и создать современное трамвайного депо.

Наталья Шинкарева