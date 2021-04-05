Клиенты Пермского отделения Сбербанка стали чаще оплачивать услуги ЖКХ онлайн

Клиенты Пермского отделения ПАО Сбербанк стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно, не выходя из дома. Доля таких платежей от общего объема транзакций по оплате ЖКХ в Пермском отделении Сбербанка в феврале текущего года составила 89,4% (год назад – 72%).

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

– Сегодня наши клиенты все активнее используют онлайн-сервисы банка для решения повседневных задач, экономя время для более важных дел. Мы же в связи с этим наблюдаем рост востребованности дистанционных каналов оплаты, в том числе и за услуги ЖКХ. Клиентам Сбербанка доступен также настоящий «банк в кармане» – мобильное приложение «СберБанк Онлайн», а многие финансовые обязательства теперь могут исполняться автоматически – достаточно один раз настроить автоплатеж.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы с использованием мобильного приложения «СберБанк Онлайн» очень просто. Отсканируйте QR или штрихкод на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, вам останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную. Более того, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной вами карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа вы будете получать уведомление о планируемом списании, и можете при необходимости отменить его. Удобно и то, что в «Сбербанк Онлайн» хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Таким образом, клиенты Сбербанка сегодня могут решать подавляющее большинство своих финансовых задач из дома.