В Ярославле мэрия продает старую казарму за 44 млн рублей

Мэрия города Ярославль выставила на продажу старую казарму и распложенные рядом с ней другие постройки почти за 44 млн руб. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии. Строение находится в Красноперекопском районе по адресу: переулок Софьи Перовской, 59.

Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 7 мая. Торги назначены на 13 мая 2021 года. Ранее, начиная с 2018 года, мэрия уже трижды выставляла на продажу данный объект. Все три раза торги не состоялись из-за отсутствия заявок от покупателей.

Общая площадь объединенных в лот нежилых помещений составляет более 18,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка более 101 тыс. кв. м. Начальная стоимость объекта определена в 43,9 млн руб. Кроме казармы площадью около 1,9 тыс. кв. м, на участке находятся караульные помещения, КПП, гаражи, складские помещения и другие строения.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле не состоялись торги по продаже недостроенного многоэтажного здания на Октябрьской площади, получившего в городе название «Мордор». На объявленный мэрией Ярославля аукцион никто не заявился. Начальная цена 15-этажного здания составляла 476,6 млн рублей.

Алла Чижова