Кубанские вина в будущем году отправят на экспорт в Скандинавию

Достигнута договоренность об экспорте на рынок Финляндии вина, произведенного предприятиями Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта «Экспортный бренд российского вина» Павла Майорова.

По словам господина Майорова, проработан вопрос закупки российских вин с финской государской монополией, ведущей продажу алкоголя на внутреннем рынке страны. Первые поставки по прогнозам будут организованы в 2022 году. Переговоры об экспорте вин Краснодарского края в Финляндию были проведены в 2019 году, в 2020 кубанские виноделы представили свою продукцию в Хельсинки.

В дальнейших планах - продвижение вин кубанского производства на рынки Дании, Норвегии, а также Швеции и Германии. С целью заключения новых контрактов российские производители готовятся к участию в международной выставке ProWein, которая будет проходить в 2022 году в Дюссельдорфе.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, первый в России патент на указание географического наименования региона производства вина получила Кубань. Этим названием будет маркироваться продукция из виноградно-винодельческой зоны Краснодарский край.

Ольга Логинова