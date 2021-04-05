Деловая активность в сфере услуг в России в марте показала максимальный рост с августа

Индекс деловой активности в сфере услуг России в марте вырос до 55,8 с 52,2 в феврале, следует из пресс-релиза (.pdf) исследовательской организации IHS Markit. Рост стал самым сильным с августа 2020 года. Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности.

Рост в значительной степени наблюдался на фоне увеличения клиентского спроса, следует из материала. Речь идет как об отечественных, так и об иностранных клиентах. Спрос вырос, в частности, из-за отмены ограничений по COVID-19. Кроме того, отмечается максимальный с ноября 2019 года темп создания новых рабочих мест.

Вместе с тем индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в марте снизился с 51,5 до 51,1 пункта. Аналитики отметили, что сбои в работе цепочек поставок продолжили влиять на производство, а недостаток сырья привел к резкому росту затрат на производство и дальнейшему снижению закупочной деятельности.