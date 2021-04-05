Строительство школы на Бытхе в Сочи обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей

Администрация города Сочи ищет подрядчика на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Северная Бытха, максимальная сумма контракта на выполнение всего комплекса работ составит 1,66 млрд руб.

Согласно документации к госзакупке, в перечень работ, которые предстоит выполнить в рамках госконтракта – строительство девяти опорных стен с лестничными сходами и ливневыми стоками, строительство самого здания школы, от фундамента до отделочных работ, прокладка всех видов коммунальных сетей, организация пожарной сигнализации и пожаротушения, системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, устройство трансформаторной подстанции, работы по благоустройству и озеленению территорию, создание системы уличного освещения, закупка и установка малых архитектурных форм. Общая площадь строительных работ согласно проекту – 134,9 тыс. кв.м. Проект строительства имеет положительное заключение Госэкспертизы.

Заявки от потенциальных исполнителей контракта принимаются до 12 апреля, торги пройдут в формате открытого электронного аукциона.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 916 млн руб. на строительство школы в сочинском микрорайоне Северная Бытха будет выедено по решению правительства РФ из федерального бюджета. Деньги будут выделяться в течение двух лет: в 2021 году край на строительство школы получит 532,9 млн руб., в 2022 – 383 млн руб. Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

Ольга Логинова