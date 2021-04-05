Российские вузы вдвое увеличат квоту для белорусских студентов

Правительство России каждый год выделяет квоты для белорусских студентов на бюджетные места, в этом году квота вырастет в два раза — до 700 мест, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы»,— сказал господин Фальков в интервью «РИА Новости». Он напомнил, что при поступлении в российские вузы белорусские абитуриенты имеют такие же права, как и россияне. Они поступают на общих основаниях, по результатам ЕГЭ. По словам министра, каждый год в вузы России поступает несколько тысяч человек из Белоруссии.

Ранее эксперты Российского совета по международным делам отметили серьезное влияние пандемии на мировой рынок высшего образования. Они считают, что если российские вузы не разработают меры поддержки и дополнительные программы, количество иностранных студентов в них будет сокращаться.

Подробнее о влиянии пандемии на высшее образование — в материале “Ъ” «Что скажет студенчество».