В России могут ужесточить медосмотр призывников

В Минобороны разрабатывают изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, направленные на ужесточение медосмотра на сборных пунктах военкоматов, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко. Господин Дацко пояснил, что это позволит избежать призыва на военную службу юношам с заболеваниями, которые не были выявлены до этого.

«Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. После того как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят»,— сказал господин Дацко (цитата по ТАСС).

Андрей Дацко добавил, что изменения в положение о ВВЭ будут вноситься с учетом новой редакции Международной классификации болезней, которая вступит в силу в 2022 году.

До этого эксперт Минобороны отмечал, что переболевшие коронавирусом россияне являются годными к призыву. По словам господина Дацко, с 2010 года показатель годности вырос с 67,7% до 78%.