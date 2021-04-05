Эксперт Минобороны: коронавирус не освобождает от призыва после выздоровления

Переболевшие коронавирусом россияне являются годными к призыву, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко. По его словам, с 2010 года показатель годности вырос с 67,7% до 78%.

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы»,— сказал господин Дацко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам эксперта, у 22% кандидатов в призывники есть противопоказания к службе. Он сообщил, что «все чаще» освобождают от службы из-за проблем со зрением. Эта проблема стала четвертой по распространенности по освобождению от службы.

Самые распространенные причины, по которым россиян признают ограниченно годными,— болезни костно-мышечной системы (в основном сколиоз и плоскостопие), болезни системы кровообращения (нарушение сердечного ритма, реже — врожденные пороки сердца), болезни нервной системы, передает ТАСС.