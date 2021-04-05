H&M подал иск на 33 млн рублей к ТЦ «Гринвич»

Магазин одежды H&M (ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц») обратился с третьим иском в Свердловский арбитражный суд к управляющей компании торгового центра «Гринвич» (ООО «Управляющая компания Итс-групп»).

В картотеке суда указано, что компания пытается взыскать убытки в размере 33,2 млн руб. Суд принял исковое заявление 1 апреля.

Отметим, что два иска об обязании устранить препятствия в пользовании арендованным помещением и об устранении нарушений права аренды были уже были поданы компанией в декабре 2020 года. Один иск оставили без рассмотрения, по второму следующее судебное заседание назначено на 16 апреля.

Напомним, в прошлом году магазин этой сети закрылся в ТРЦ «Гринвич», как объясняли в администрации магазина, его закрыли «в связи с прекращением подачи электроэнергии со стороны ТРЦ "Гринвич"».

Ранее Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу между компанией «Кит Екатеринбург» и H&M. Согласно картотеке арбитражного суда, сумма исковых требований составляла 3,1 млн руб., ответчик оплатил сумму основного долга после обращения истца в суд, «Кит Екатеринбург» отказался от исковых требований.