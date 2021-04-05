Россия и Казахстан предложили включить нагреваемый табак в техрегламент ЕАЭС

Власти Казахстана предложили включить категорию нагреваемого табака в технический регламент ЕАЭС на табачную продукцию и увеличить с 50% до 65% размер надписей и картинок, предупреждающих о вреде курения. Казахстан направил свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию, с аналогичными рекомендациями выступил и Минздрав России, сообщают «Ведомости». Изменения в техрегламент могут привести к остановке производства стиков для IQOS и glo.

Технический регламент приняли в 2014 году, в нем содержатся обязательные требования к производству табачной продукции, которые распространяются на все страны союза (Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия). В регламент включены только сигареты, сигары и сигариллы, различные виды табака. Нагреваемый табак, вейпы, электронные сигареты в него не входят.

В пояснительной записке проекта Минздрава России указано, что по законодательству Армении, Белоруссии и Казахстана нагреваемый табак классифицируется как табачное изделие без уточнения, идет речь о регулировании производства или торговли. Министерство считает, что нагреваемый табак содержит табачное сырье и по способу потребления близок к видам табачных изделий, поэтому он является объектом регулирования техрегламента.

Минздрав России также предложил запретить табачным компаниям использовать фирменные цвета, логотипы и изображения. На упаковке можно оставить только торговое наименование и название самого изделия, напечатаны они должны быть едиными цветом и шрифтом.

Нагреваемый табак в России производят Philip Morris International (бренд IQOS) и British American Tobacco (торговая марка glo). Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко отметил, что при потреблении нагреваемого табака нет горения и не выделяется дым, а именно эти характеристики содержатся в базовом определении процесса курения в техрегламенте.