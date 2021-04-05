Экспобанк открыл АО «СтройПанельКомплект» проектное финансирование на сумму 990 млн рублей

Специализированный застройщик «Финпроект», который входит в группу компаний «СтройПанельКомплект» (лидер по объему ввода жилья в Пермском крае*), заключил с Экспобанком договор проектного финансирования на сумму 990 млн рублей. Финансирование открыто на строительство следующего этапа жилого комплекса «Белые росы».

Как отметила директор финансово-экономической службы СПК Ирина Плотникова, Экспобанк стал новым финансовым партнером застройщика в проектном финансировании. «Команда банка не только обеспечила кредитное плечо, но и предложила оперативный и понятный сервис по открытию эскроу-счетов для покупателей квартир СПК. Экспобанк работает на рынке более 26 лет, ориентируется в специфике строительной отрасли. Мы уверены в эффективном и плодотворном сотрудничестве», – добавила Ирина Плотникова.

«Проектное финансирование важно для развития жилищного строительства. Проект комплексной застройки «Белые росы» является востребованным продуктом на рынке новостроек Пермского края. Мы рады стать партнером одного из лидеров рынка в своем регионе», – подчеркнул заместитель председателя правления Экспобанка Олег Новолодский.

ЖК «Белые росы» – это проект комплексной застройки с объемом 125 тыс. кв. м общей площади жилья. «СтройПанельКомплектом» предусмотрено разнообразие планировочных решений, развитое внутридворовое пространство, объекты бытовой инфраструктуры. Рядом с жилыми кварталами располагается детский сад и школа, что является несомненным фактором удобства для семей с детьми. За 2020 год в комплексе было заселено четыре дома. Строительство ведется активными темпами, все квартиры передаются собственникам в срок.

Экспобанк – устойчивый российский банк, который работает на рынке банковских услуг с 1994 года и представлен в 17 городах России. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и частных клиентов. Среди клиентов Банка – 15 тыс. компаний и более 200 тыс. частных лиц.

Застройщик:

ООО «Специализированный застройщик Финпроект». Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.