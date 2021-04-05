Платить играючи

Банк «Открытие» и пермский баскетбольный клуб «Парма» презентовали карту «ПАРМА – это мы!». Новый банковский продукт наполнен максимальным количеством удобных функций и бонусов, а также специальными льготами для болельщиков БК. Стороны рассчитывают, что карта повысит лояльность фанатов «Пармы» и привлечет на матчи новую аудиторию. Кроме того, банк и спортивный клуб заключили соглашение о сотрудничестве. Цель документа – поддержка мероприятий БК «Парма» и создание оптимальных условий для развития спорта в Прикамье.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» и банк «Открытие» представили совместный продукт – карту «ПАРМА – это мы!». Ее презентация состоялась на пресс-конференции 31 марта.

Картой «ПАРМА – это мы!» можно пользоваться как обыкновенной банковской картой. В настоящее время она на базе платежной системы «МИР» доступна для участников зарплатных проектов. Любой желающий может также оформить эту карту в офисах банка на условиях индивидуального зарплатного обслуживания. Отличительными особенностями карты являются дизайн (на ней оттиснено название баскетбольного клуба), а также ряд специальных льгот и бонусов.

Так, по карте по карте «ПАРМА – это мы!» можно получать кешбэк до 3% за все покупки, либо до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории (красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны, путешествия) и 1% за все остальные покупки. Бонусными рублями, полученными в виде кешбэка, можно компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, а также получить повышенную ставку по накопительному счету. Обслуживание карты – бесплатное, к тому же есть возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров.

«Объем операций, совершаемых по пластиковым картам, растет и серьезно замещает денежную наличность в ежедневном потреблении, и 2020 год еще больше активизировал этот процесс. Поэтому мы постарались наполнить новую карту максимальным количеством удобных пользователю функций. При этом нам важно было создать специфически «пермский» продукт, который бы отражал принадлежность к нашему региону», – рассказала управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова.

Со стороны баскетбольного клуба карта «ПАРМА – это мы!» наполнена особыми льготами и преференциями для болельщиков. Им будет предоставляться дополнительная скидка 10% при приобретении билетов и абонементов на матчи команды, а также специальные цены на товары фан-шопа. Помимо этого, для держателей карт предусмотрен доступ в отдельный сектор на площадке, розыгрыши призов и подарков от клуба на каждой игре и дополнительные скидки в компаниях – партнерах БК. Среди обладателей карт, совершивших самый большой объем покупок с использованием карты, будут проводиться ежегодные розыгрыши специальных призов и подарков. «Кроме того, так как мы живем в цифровом веке, сейчас прорабатываем возможность сделать так, чтобы владельцы карт смогли по ним проходить на матчи. То есть сами карты фактически станут абонементами. Таким образом, у нас получится завершенный продукт для тех, кто любит баскетбол», – поделился президент БК «Парма» Сергей Богуславский.

По словам Валентины Жильцовой, вышеперечисленные льготы позволят повысить лояльность болельщиков «Пармы» и привлечь новую аудиторию.

В ходе пресс-конференции было также подписано соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и баскетбольным клубом. Оно предусматривает совместную работу по созданию и обеспечению оптимальных условий для самореализации, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни населения региона посредством спорта высших достижений. Банк намерен оказывать поддержку БК «Парма» и участвовать в мероприятиях клуба, являющихся составной частью воспитания нравственного и здорового поколения, а также развивать физическую культуру и спорт на территории Перми и Пермского края.

Валентина Жильцова отметила, что банк «Открытие» активно поддерживает различные спортивные мероприятия в разных регионах. В Прикамье банк ранее дважды выступал партнером Пермского марафона. «Но здесь мы решили остановиться именно на баскетболе, так как в Прикамье фанатов этого вида спорта больше, чем где-либо в нашей стране, включая Москву. «Парма» – крупный, известный в федеральном масштабе клуб, имеющий большое число болельщиков. Мы рады, что наша коллаборация наконец появилась», – подчеркнула руководитель банка.

Сергей Богуславский также видит большие перспективы в сотрудничестве БК и банка «Открытие». «Кроме того, что банк предлагает отличные условия для всех участников своего проекта, к которому присоединяется и «Парма», он становится нашим надежным партнером. Мы надеемся, что наши совместные действия приведут к тому, что число болельщиков «Пармы» будет значительно увеличено и клуб достигнет новых вершин в баскетболе на территории Российской Федерации и за ее пределами», – отметил президент БК «Парма».