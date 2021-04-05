Центр вирусологии «Вектор» подал в суд на строительную компанию «Монолит»

В конце апреля арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» к строительной компании «Монолит». Сумма требований — 11,2 млн руб. В качестве третьего лица на стороне ответчика привлечено ООО «СМУ 8 Групп». Суд определил представить «Вектору» копию договора субподряда с ООО «СМУ 8 Групп».

В октябре 2019 года, как сообщал “Ъ-Сибирь”, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в лабораторном корпусе «Вектора».

При подготовке к покрасочным работам в санпропускнике произошли мощный хлопок и яркая вспышка, рабочий-отделочник получил сильнейшие ожоги — 45% поверхности тела.

Тогда правоохранители сообщали, что по предварительным данным причиной инцидента могли стать нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО «СМУ-8 групп», которая в то время проводила комплекс работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем лабораторного корпуса «Вектора». Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). В качестве обвиняемого привлекли прораба компании «СМУ 8 групп», которая производила комплекс работ по капремонту помещений и инженерных систем лабораторного корпуса.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук.

Подробнее о взрыве в лабораторном корпусе ГНЦ «Вектор» — в материале “Ъ-Сибирь” «Взрыв прошел по "Вектору"».

Анна Егорова