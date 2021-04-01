Отели станут ниже

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Одно из предложений Вениамина Кондратьева касается ограничений высотности пансионатов и гостиниц в пятисотметровой прибрежной зоне. Ранее по инициативе губернатора был принят закон, ограничивающий жилищное строительство на таких территориях, однако запрет не распространяется на объекты курортной инфраструктуры, производственные зоны и зоны сельскохозяйственного использования.

«Совместными усилиями мы ограничили высотность жилой застройки в пятисотметровой прибрежной зоне. У строителей затраты на землю возвращаются за три года, а у отельеров — за пятьдесят. Мы смогли сбалансировать этот рынок. И уже сегодня большое количество представителей туристического бизнеса готовы создавать новую курортную инфраструктуру. Но и гостиницы не должны быть в двадцать этажей. Сейчас прорабатываем допустимую высотность, будем предлагать ограничить высоту зданий 21 метром, это 5-6 этажей — выше не нужно»,— сказал Вениамин Кондратьев на сессии Законодательного Собрания края.

Также на мероприятии прошло обсуждение инициативы губернатора о запрете перевода сельхозземель под жилую застройку. Проект изменений в краевой парламент направят в ближайшее время. «Необходимо уделить особое внимание землям сельхозназначения. За последние пять лет мы потеряли почти 30 тыс. гектаров угодий. Бесценный ресурс края просто застраивается. Нам надо сохранить виноградопригодные земли. Это традиционная отрасль экономики Краснодарского края. Законопроект о запрете строительства на этих территориях уже разрабатывают. Рассчитываю, что депутаты поддержат нас в этих инициативах»,— отметил глава региона.

Напомним: изменения в земельном и градостроительном законодательстве губернатор поручил подготовить после проверок муниципалитетов в 2020 году. Земли, предназначенные для сельхозпроизводства, через судебные решения переводили в участки под дачное строительство, а затем отдавали под жилую застройку.

Также на сессии кубанского парламента Вениамин Кондратьев сообщил о создании селекционно-генетического центра молочного животноводства в рамках государственно-частного партнерства. «Мы надеемся получить эффект, нам нужно наращивать молочное стадо, и деньги выделяем в том числе на это направление. Но нужна качественная селекция. Мы не можем завозить молодняк только из-за границы. Сейчас готовим проект о создании краевой селекционной станции. Она появится в рамках государственно-частного партнерства — будут партнеры, в том числе наши, региональные крупные животноводческие хозяйства»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства края Федор Дерека, местным животноводам приходится ежегодно покупать 2,5 тыс. телок и нетелей, шестьдесят процентов племенного скота завозится из других стран. Создание селекционных генетических центров позволит в ближайшие годы полностью закрыть потребности региона.

Ответственным повысят квалификацию

Организацию питания учащихся обсудили на краевом совещании под председательством вице-губернатора Анны Миньковой

Для координаторов школьного питания Кубани организуют программу повышения квалификации, сообщила заместитель главы региона. «Это нужно для того, чтобы убрать шероховатости и недопонимания в сфере. К этой работе нужно подключить все муниципалитеты»,— сказала Анна Минькова.

Также вице-губернатор поручила активизировать работу по привлечению родителей к мониторингу питания. С этого понедельника более чем в 800 кубанских школах возобновили занятия после каникул. «В школах, где все родители, а не только представители родительских комитетов могут посмотреть, чем кормят их детей, намного меньше негативных откликов»,— отметила вице-губернатор.

В качестве положительного примера на совещании был приведен Ленинградский район, где мониторингом занимается заместитель главы, начальник Управления образования, главы сельских поселений. Все результаты сразу публикуют на сайтах школ.

Замечания о качестве организации питания поступают на портал госуслуг и горячую линию Общероссийского народного фронта. С начала 2021 года принято около восьмидесяти жалоб. Как отметила министр образования Елена Воробьева, большинство замечаний относятся к школам, на сайтах которых отсутствует меню или размещена неактуальная информация о питании.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края