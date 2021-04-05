Бизнес Молдавии предупредил о подорожании вин из-за отмены в России нулевой пошлины

В России с 1 апреля перестала действовать нулевая пошлина на молдавские вина, фрукты, овощи и другую продукцию. Виноделы предупредили российских партнеров о подорожании продукции, передают «Ведомости» со ссылкой на представителей трех производителей из Молдавии. Эксперты считают, что цена может вырасти на величину пошлины — на 12,5%.

Директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова сообщила «Ведомостям», что российская сторона заверила о сохранении нулевой пошлины. По ее словам, вопрос может решиться в ближайшие дни. Представитель Минэкономики подтвердил газете, что срок действия пониженных ставок истек. Он не уточнил, почему их не продлили. Минсельхоз и правительство не ответили на запросы.

Таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии были введены в 2014 году. Это стало ответом на подписание Молдавией соглашения с ЕС об ассоциации, которое предусматривает создание между ними зоны свободной торговли. В 2019 году на часть товаров были введены нулевые ставки.

Совладелец УК «Альянс» (компании принадлежит импортер «Исси спиритс» — лидер по поставкам вин из Молдавии по итогам 2019 года) Ефим Абиев считает, что оптовая цена вырастет на ставку пошлины. Еще один молдавский производитель предположил, что стоимость поднимется на 10–20%.

По информации Национального бюро винограда и вина, Россия занимает второе место после Румынии по поставкам вина. Молдавия по итогам 2020 года также является крупнейшим импортером яблок — она обеспечивает 28% российского импорта.

По информации “Ъ”, отраслевые российские объединения в марте обратились к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за прекращения субсидирования государством 20% затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ, запланированное после 2022 года. Они считают, что это грозит сокращением инвестиций в садоводство и может привести к росту цен на продукцию. Эксперты утверждают, что из-за нулевой пошлины для Молдавии российские производители яблок работали с отрицательной рентабельностью.

Подробнее — в материале “Ъ” «Яблони вянут без господдержки».