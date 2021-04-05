«Годзилла против Конга» второй уикенд возглавляет российский кинопрокат

Фильм «Годзилла против Конга» второй раз подряд возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные. Картина собрала в сумме около 742 млн руб., сообщил портал kinobusiness.com.
Лидеры кинопроката 1–4 апреля:
- «Годзилла против Конга» — 180 млн руб. (общие сборы — 742 млн руб.);
- «Майор Гром: Чумной Доктор» — 110 млн руб.;
- «Райя и последний дракон» — 41,5 млн руб. (875 млн руб.);
- «Пальма» — 39 млн руб. (316 млн руб.);
- «Никто» — 31 млн руб. (222 млн руб.)
«Годзилла против Конга» — четвертый фильм киностудии Legendary Pictures во «Вселенной монстров», которая появилась в 2014 году и началась с переосмысления «Годзиллы».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Монстросюжетный боевик».