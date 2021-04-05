«Годзилла против Конга» второй уикенд возглавляет российский кинопрокат

Фильм «Годзилла против Конга» второй раз подряд возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные. Картина собрала в сумме около 742 млн руб., сообщил портал kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 1–4 апреля:

«Годзилла против Конга» — 180 млн руб. (общие сборы — 742 млн руб.);

«Майор Гром: Чумной Доктор» — 110 млн руб.;

«Райя и последний дракон» — 41,5 млн руб. (875 млн руб.);

«Пальма» — 39 млн руб. (316 млн руб.);

«Никто» — 31 млн руб. (222 млн руб.)

«Годзилла против Конга» — четвертый фильм киностудии Legendary Pictures во «Вселенной монстров», которая появилась в 2014 году и началась с переосмысления «Годзиллы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Монстросюжетный боевик».