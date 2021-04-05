Замглавы МИД России: политика США ставит под сомнение надежность доллара

Замглавы министерства иностранных дел России Александр Панкин считает, что экономическая и санкционная политика США ставят под сомнение надежность и удобство доллара. По его мнению, в связи с этим страны и компании «проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов».

«Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта. Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций»,— сказал господин Панкин «РИА Новости».

По мнению замминистра, все большую актуальность получает использование национальных валют в торговых операциях между странами. Он считает, что это становится «важным направлением текущей внешнеэкономической повестки».

Глава МИД России Сергей Лавров в марте заявил, что считает нужным отходить от расчетов в долларах и использования «контролируемых Западом» платежных систем. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что Россия стала чаще использовать расчеты в национальных валютах в торговле с другими странами, последовательно снижая зависимость от доллара.

О стратегии по уходу от доллара — в материале “Ъ FM” «Доллар теряет российскую поддержку».