«Эконива» будет поставлять молоко в McDonald’s

Крупнейший российский производитель сырого молока группа «Эконива» Штефана Дюрра с крупными активами в регионах Черноземья договорилась о поставках в рестораны быстрого питания McDonald’s в России. Об этом сообщает пресс-служба сети фастфуда.

Там уточнили, что с апреля молочная продукция структуры холдинга «Эконива-продукты питания» будет использоваться для приготовления кофе в российских McDonald’s.

«Продолжаем расширять сеть локальных партнеров. Ееще одним поставщиком молока в России станет компания «Эконива-продукты питания», заводы которой функционируют в четырех регионах РФ. Это еще один шаг в реализации стратегии по работе с поставщиками, одним из приоритетных направлений которой является работа с вертикально интегрированными производителями»,— сказали в McDonald’s.

Ранее стало известно, что «Эконива», планировавшая возвести в Курской области один или два молочных комплекса, пока не будет строить объекты. Вместо этого компания намерена развивать в регионе направление семеноводства, достроив селекционно-семеноводческий центр стоимостью 1,1 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников