Гидрометцентр ожидает летнюю засуху в ряде регионов России

Летняя засуха угрожает регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, а также юга Черноземья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, риски связаны с дефицитом влаги в почве.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра отмечает, что в других регионах ситуация нормальная.