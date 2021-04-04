Американский эпидемиолог заявил о четвертой волне COVID-19 в США

США переживают четвертую волну эпидемии COVID-19 из-за распространения новых штаммов коронавируса, заявил эпидемиолог Майкл Остерхолм, руководящий в Университете Миннесоты изучением инфекционных заболеваний.

«Полагаю, что да, и в каком-то смысле мы находимся почти посреди новой пандемии»,— сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала Fox News.

Ученый добавил, что британский штамм чаще поражает детей и делает их переносчиками вируса, чего не наблюдалось при распространении первоначального варианта COVID-19. По его мнению, в такой ситуации планы, которые власти строили относительно работы школ, нужно пересмотреть. Хорошие новости заключаются в том, что имеющиеся вакцины эффективны против британского штамма, добавил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 30,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 554 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.