ФК «Тамбов» уступил московскому ЦСКА лишь после назначения трех пенальти

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходил на номинально домашней для ФК «Тамбов» «Мордовия Арене» в Саранске, единственный представитель Черноземья уступил столичному ЦСКА – 1:2. Все голы команды забили с пенальти, а всего во встрече их было назначено сразу четыре.

К удивлению 7,5 тыс. зрителей, собравшихся на трибунах стадиона, счет в матче открыли хозяева: на 15-й минуте экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева в очной дуэли переиграл нападающий «Тамбова» Артем Архипов. Впрочем, уже на 26-й минуте после игры рукой в штрафной хозяев счет сравнял хорватский полузащитник гостей Никола Влашич. Вывел московский клуб вперед на 52-й минуте венесуэльский форвард Саломон Рондон. На 64-й минуте судьи предоставили возможность Николе Влашичу сделать дубль, но голкипер «Тамбова» Виталий Сычев, которому до этого удались несколько эффектных сейвов, угадал направление удара и отбил мяч от ворот.

«Тамбова» с 13 баллами по-прежнему замыкает таблицу РПЛ, а в следующем туре, 10 апреля, сыграет в гостях с подмосковными «Химками».

Перед встречей с ЦСКА главный тренер тамбовчан Сергей Первушин в интервью каналу «Матч ТВ» главной проблемой команды назвал не финансовый вопрос, а именно отсутствие стадиона в родном регионе: «Увидел бы губернатор (Александр Никитин – «Ъ») полные десятитысячные трибуны, не отказался бы от команды. Но ему нашептали: «Ни к чему городу свой клуб». Конечно, у властей полно проблем. И все же стадион в центре стал бы для маленького Тамбова событием. У города отняли 16-17 праздников в году. До пандемии в Саранск на игру с нами приехало 28 тыс. «спартачей», все вокруг было красно-белым, все кафешки заняты. Смотрел и завидовал... В Тамбове ведь больше ничего нет, только кинотеатры. Филармонию реконструируют уже 10 лет, от стадиона отказались — такие вот развлечения». По словам Сергея Первушина, регион уже «запускает другую команду», которая «начнет со второго дивизиона».

В чем причину проблем ФК «Тамбов» видит губернатор Александр Никитин, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков