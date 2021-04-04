В Адыгее будут судить бывшего главу района

В Республике Адыгея в суд с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении бывшего главы одного из сельских поселений региона. Следственным отделом по Майкопскому району СУ СКР по региону он обвиняется в хищении денежных средств путем присвоения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Речь идет об экс-главе Кировского сельского поселения.

По данным следствия, в декабре 2013 года чиновник премировал себя на сумму более 19 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, бывший первый заместитель главы администрации Майкопа Аслан Китариев обвиняется в превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Дмитрий Михеенко