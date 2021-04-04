МВД Франции проверит сообщения об участии министров в подпольных вечеринках

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил проверить достоверность информации СМИ, которые сообщили об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии COVID-19. Организаторам вечеринок грозит до одного года тюрьмы и штраф €15 тыс.

«Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов»,— написал господин Дарманен в Twitter.

Ранее французский телеканал M6 сообщил, что в дорогом районе Парижа якобы расположен действующий подпольный ресторан, где ни официанты, ни клиенты не носят маски. Кроме того: телеканал показал съемку скрытой камерой с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок; также они не соблюдают социальную дистанцию.

Телеканал связался с одним из организаторов вечеринки, которого представили как коллекционера. Тот рассказал, что присутствовал на ужинах в ресторанах с участием ряда членов французского правительства.

Бары, кафе и рестораны закрыты во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса. В конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что принято решение о закрытии школ. Комендантский час с семи вечера, действовавший до этого в нескольких департаментах, распространяется на всю территорию Франции.