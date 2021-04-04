Власти Татарстана включили в приоритет важные для более 25% населения цели

Центр экономических и социальных исследований (ЦЭСИ) при Кабмине Татарстана объяснил сокращение количества публичных приоритетов правительства на 2021 год.

«Суть приоритетов не в количестве, а в актуальности. В этом году мы взяли "планку" — не менее 25% населения должны отметить эту проблему как актуальную для них. Поэтому и вошло пять приоритетов»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Казань».

В ЦЭСИ подчеркнули, что многие другие проблемы назвали актуальными 20-23% участников социологического исследования. Однако включать их все в реестр приоритетов посчитали «нецелесообразным, так как министерства и ведомства должны уделять внимание более актуальным проблемам и наше исследование, на основании которого мы определяем приоритеты, помогает им перестроить направления своей работы на решение более актуальных проблем с точки зрения населения». «При этом все другие задачи у министерств и ведомств также остаются»,— заверили «Ъ-Казань» в ЦЭСИ.

Напомним, Кабмин Татарстана с целью «учета общественного мнения» в своей работе утвердил перечень публичных приоритетов на 2021 год. Список сформирован на основе опросов граждан.

Согласно документу, для жителей важно, чтобы власти республики занялись сдерживанием роста и тарифов, повышением уровня доходов населения, борьбой с коррупцией, снижению уровня безработицы, противодействием распространению COVID-19.

При этом в перечень не стали включать «улучшение состояния окружающей среды», «противодействии наркомании и алкоголизму» и «обеспечение доступности жилья». В прежние годы эти темы считались актуальными для жителей республики.

Кирилл Антонов