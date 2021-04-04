Водитель иномарки, допустивший смертельное ДТП, возможно, был пьян

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, сейчас установлено, что 4 апреля в 00:10 в станице Бесскорбная на пересечении улиц Московская и Лукьянова ехала по главной дороге «Митсубиси “Лансер”». Иномаркой управлял 29-летний местный житель. Он допустил столкновение с выезжающим со второстепенной дороги ВАЗ-2106 под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП пассажиры и водитель автомобиля отечественного производства получили травмы различной степени тяжести. В частности, 43-летняя женщина и полугодовалый ребенок скончались. 10-ти,16-ти и 20-летние пассажиры доставлены в больницу.

«Водитель иностранного автомобиля предположительно был в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудниками полиции он задержан», - говорят в прокуратуре.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 4 апреля в станице Бесскорбной Новокубанского района Краснодарского края на пересечении улиц Лукъянова и Московской водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю «Митсубиси» и допустил столкновение.

Василий Хитрых