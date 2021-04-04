Пандемия приводит к импичменту

В Бразилии пандемия спровоцировала политический кризис. Оппозиция требует импичмента президента, а в правительстве произошла череда отставок. На днях все руководство армии, авиации и флота страны подало в отставку в знак несогласия с кадровыми решениями президента Жаира Болсонару. Ранее он объявил об увольнении шести министров, в том числе ключевых — иностранных дел и обороны. Перестановки произошли на фоне падающей популярности Болсонару: в январе за его импичмент выступили 53% населения. А отказ вводить локдаун и попытки помешать поставкам вакцины привели к конфликту главы государства с губернаторами. Сейчас эпидемиологи Бразилии называют ситуацию с коронавирусом критической: каждый день выявляют по 80 тыс. зараженных, а смертность достигла рекордных показателей — 4 апреля скончались почти 4 тыс. человек.

При этом вакцина для большинства бразильцев по-прежнему недоступна, рассказала “Ъ FM” жительница Сан-Паулу Анна Смирнова: «Губернатор штата Сан-Паулу позаботился, поэтому у нас есть вакцина, и часть ее мы отдаем в другие штаты. Но есть еще вторая вакцина AstraZeneca, ее делает Fiocruz в Рио-де-Жанейро, у них все происходит гораздо медленнее.

Федеральное правительство чинило всем препятствия. Министр иностранных дел открыто говорил, что Китай все нарочно придумал, чтобы потом продавать свою вакцину. В феврале институт Бутантан был готов приступить к производству вакцины, для этого нужно было специальное активное вещество, но федеральное правительство не могло договориться с Китаем. В итоге наш губернатор лично вел переговоры, чтобы появилась эта возможность. В середине марта ввели очень строгий карантин. В Сан-Паулу люди умирают, не дождавшись реанимации. В 80% штатах Бразилии сейчас аналогичная ситуация.

Не могу сказать, что бразильцы тщательно следуют ограничениям.Сейчас, например, в штате Сан-Паулу добавили пять выходных дней к католической Пасхе, чтобы люди оставались дома. Но кто будет сидеть 10 дней дома? Все берут машину и едут на пляж отдыхать. Сразу начали возмущаться мэры приморских городов. В итоге ввели полный запрет нахождения на пляже, даже общественный транспорт отменили, а в одном из городов местные жители жгли шины на дороге, чтобы к ним не приезжали туристы из Сан-Паулу».

Как пишет The Guardian, бразильская оппозиция увидела в кадровых перестановках попытки Болсонару взять армию под личный контроль. Документ для запуска процедуры импичмента на днях подписали лидеры четырех разных партий. Однако до выборов 2022 года Болсонару вряд ли покинет президентское кресло, считает эксперт по Бразилии, заведующая кафедой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева: «В парламент поступило более 70 запросов об импичменте. Большинство из них связаны с позицией президента в отношении пандемии. Но в нижней палате, которая принимает главное решение по этому вопросу, соотношение сил складывается в его пользу. Он сумел путем покупки голосов депутатов добиться того, чтобы голосовали против импичмента.

Сейчас намечается новая тенденция: левые демократические силы и правоцентристы стремятся объединить свои усилия для создания коалиции и говорят о том, что ни в коем случае нельзя допустить переизбрания Болсонару.





А он четко заявил, что идет на выборы, второй мандат подряд разрешен конституцией.

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В последние месяцы Болсонару уволил одного за другим двух министров здравоохранения, которые выступали за социальное дистанцирование и проверенные медицинские препараты. И назначил третьего министра, генерала, который во всем повиновался президенту. Потом он тоже был отправлен в отставку, так как допустил целый ряд грубейших ошибок. Сейчас назначен четвертый министр здравоохранения, на этот раз — медик. На него возлагали надежды, но он всех разочаровал тем, что тоже действует в русле указаний президента. Трудно сказать, кто мог бы сейчас занять место Болсонару. Есть бывший президент Лула да Силва, он вполне может победить».

На прошлой неделе Бразилия во второй раз приостановила регистрацию вакцины «Спутник V».

Сообщалось, что регулятор не получил всю необходимую информацию о препарате, хотя контракт на поставку 10 млн доз препарата до конца июня уже заключен.

В Бразилии широко применяются AstraZeneca и китайский препарат Sinovac, доля привитого населения составляет меньше 6%.

По данным Bloomberg, крупнейшие бразильские бизнесмены предложили правительству закупить недостающую вакцину за свой счет, при условии, что они смогут в приоритетном порядке привить своих сотрудников.

Елизавета Скобцова