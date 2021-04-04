«Урал» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» победил тульский «Арсенал» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили: Погребняк (13), Гаджимурадов (85). На третьей минуте игрок «Арсенала» Владислав Пантелеев не смог реализовать пенальти.

«Урал» занимает 12-е место в Российской премьер-лиги (РПЛ) с 29 очками в активе. У «Арсенала» 17 очков, он находится на 14-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Урал» 11 апреля в гостях сыграет против московского «Динамо». «Арсенал» в этот же день примет «Краснодар».