Единый реестр видов контроля заработает с 1 июля

С 1 июля 2021 года в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора). Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную деятельность.

В результате работы реестра вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. «Ее можно будет анализировать и принимать на ее основе управленческие решения»,— говорится в документе на сайте правительства. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля.

Вся информация из реестра будет доступна в интернете. Это позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки их бизнеса.

Реестр по-прежнему будет вести Генпрокуратура, но теперь — в рамках жесткой классификации, что не позволит контролерам вносить в реестр, а значит, и проводить несанкционированные проверки. Предполагается, что реестр будет интегрирован с другими государственными информсистемами, в том числе он учтет сводные данные досудебного обжалования претензий контролеров.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Панель госуправления».