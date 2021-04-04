Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, чья персона является главной причиной посетить новый ресторан на месте клуба Spy Moscow, чего не хватает средиземноморским блюдам из меню и почему новому ресторану не удалось преодолеть инерцию прежнего места.

Новый ресторан Maze создавала та же команда, что бар-молл Papa Barvillage, и появился он на том же месте, где раньше был клуб Spy Moscow.

C нижних этажей нового заведения можно сразу попасть в многоуровневое пространство «Папы», за кухню обоих теперь отвечает новый бренд-шеф Сергей Андрейченко, и именно его персона является главной уважительной причиной для посещения Maze. Во всем остальном новому ресторану не удалось преодолеть инерцию прежнего места, и клубная аура по-прежнему витает в его подвальных стенах, изрядно давя на психику.

Тем не менее, Сергей Андрейченко, ушедший в новое место c поста шефа Sartoria Lamberti в Ritz Carlton, явно заслуживает того, чтобы его новое меню было тщательно распробовано. Хотя, конечно, естественного солнечного света для его средиземноморских блюд в Maze катастрофически не хватает.

Итак, если все-таки решитесь спуститься в «Лабиринт», держитесь поближе к свежей шри-ланкийской рыбе, устрицам в пене из шампанского, спагетти с жареными тигровыми и сырыми сладкими креветками в соусе биск, и к говяжьей вырезке, которая подается с картофельным гратеном с трюфелем и пудрой из утки, пюре из топинамбура и соусом порто.

Если бы всю эту еду вытащить на свет божий, получился бы полноценный гастрономический ресторан. А так выходит какой-то «визит к минотавру».