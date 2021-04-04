«Все дело в грамотной маркетинговой стратегии» Настя Ройзман — о скандале вокруг Guess и Telfar

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, как сумка компании Telfar стала сумкой-легендой, почему теперь ее можно приобрести только по предзаказу, и причем тут Guess.

Guess оказался в центре скандала. Бренд обвинили в копировании сумки Telfar. Речь идет о модели с крупным тисненым логотипом, ее еще называют «Биркин для миллениалов». Она задумывалась как аксессуар, доступный каждому — ее продают за $150, а стала сумкой-легендой.

Все дело в грамотной маркетинговой стратегии — аксессуар хоть и стоит недорого, но на рынок его отправляют маленькими партиями. Так что достать Telfar практически невозможно. Разве что, они всегда есть у перекупщиков по цене в четыре-пять раз превышающей изначальную.

GUESS Embossed Logo G-Tote / Telfar Medium Shopper: pic.twitter.com/EcBRqwEMAj — AB/G (@bibbygregory) March 26, 2021

Так вот, новинка от Guess оказалась похожа на нее, что называется, до степени смешения. Та же форма, двойные ручки и лого, который издалека легко спутать.

Но самое любопытное здесь то, что Telfar не стал обращаться в суд, поскольку не хотел ввязываться в долгосрочные затратные разбирательства. Но пользователи в интернете молчать не стали — в соцсетях появились тысячи записей и репостов на эту тему.

Итога два: Guess снял с продажи сумку. Ажиотаж вокруг Telfar вырос в разы — теперь эту сумку можно приобрести только по предзаказу с полной предоплатой и датой доставки после 15 июля.