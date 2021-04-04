Утечкой тайн НАТО займется прокуратура

Прокуратура Черногории начала расследовать скандал, в который вовлечен директор главной спецслужбы страны — Агентства национальной безопасности Деян Вукшич. Он раскрыл в парламенте имена сотрудников этого ведомства, двух их коллег из ЦРУ, а также детали совместной операции, направленной, по некоторым данным, против российской разведки. Скандал, вызвавший серьезную озабоченность в НАТО, может стоить главе черногорской спецслужбы директорского кресла. Во всяком случае, в Отделе безопасности и разведки Минобороны страны чистки после инспекции НАТО уже начались. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Черногорская прокуратура начала расследование на предмет разглашения директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Деяном Вукшичем государственной тайны. На слушаниях в парламентском комитете по безопасности глава АНБ привел имена двух сотрудников этой службы, а также их коллег из ЦРУ, которые, по данным черногорских СМИ, занимались «активностью в регионе российских разведслужб». Прокуратуре предстоит установить, подлежит ли Деян Вукшич уголовной ответственности, как того требует оппозиция. Помимо самого главы АНБ, прокуроры допросят и членов парламентского комитета.

Пока же на минувшей неделе главу АНБ вновь пригласили в комитет по безопасности. Заседание проходило в закрытом режиме.

Однако, как следует из просочившейся в местные СМИ информации, Деян Вукшич попытался объяснить случившееся не злым умыслом, а собственной неосмотрительностью: мол, не прочитав, подписал материалы, подготовленные его подчиненной, начальником одного из отделов АНБ.

Из его объяснения следовало, что вина лежит не на нем, а на его сотруднице, которая допустила ошибку непреднамеренно и потому заслуживает разве что дисциплинарного взыскания.

На защиту господина Вукшича встали премьер Здравко Кривокапич и вице-премьер Дритан Абазович, курирующий силовые ведомства. Глава правительства объявил, что в скандале виноваты члены парламентского комитета, раструбившие о якобы полученных от главы АНБ секретных сведениях. А вице-премьер заверил, что глава спецслужбы профессионально исполняет свои обязанности, и оснований для беспокойства нет.

Однако такой подход не разделяют многие местные специалисты по вопросам безопасности и оппозиция. Они говорят, что Деян Вукшич грубо нарушил и Закон об АНБ, и Закон об охране секретной информации, которые возлагают на главу спецслужбы персональную ответственность за любую информацию, исходящую из его ведомства. Кроме того, они указывают и на то, что глава АНБ, воспользовавшись временным отсутствием в ведомстве генерального инспектора правительства, провел внутреннее расследование сам и сам же определил виновных.

«Получается, что Вукшич контролировал сам себя,— возмутился член комитета по безопасности, лидер Социал-демократической партии Рашко Коневич.— Он несет прямую ответственность за компрометацию АНБ и ущерб партнерским отношениям со спецслужбой другой страны НАТО».

В НАТО, действительно, не скрывают озабоченности в связи со скандалом вокруг главы черногорского АНБ. «Доверие и особенно обязанность сохранять секреты внутри разведслужб НАТО имеют ключевое значение, а обмен данными на базе этих принципов крайне важен для функционирования альянса и безопасности каждого члена. При вступлении Черногории в НАТО профессионализму АНБ придавалось особое значение»,— напомнил в конце недели бывший министр обороны Словении и член Европарламента Роман Якич.

Источник “Ъ” в европейских дипломатических кругах не исключил, что с целью санации последствий скандала главу АНБ могут не переутвердить на этом посту.

Тем более, что его назначение директором главной спецслужбы и раньше вызывало вопросы у натовских партнеров: не работавший в спецслужбах адвокат часто представлял в судах интересы российских клиентов, а также людей, причисляемых к одной из региональных ОПГ.

Во всяком случае в Отделе безопасности и разведки Минобороны страны чистки уже начались. По информации влиятельного черногорского издания Pobjeda, от работы в этом секретном отделе отстранены два офицера, поставленные там недавно на руководящие посты новыми властями. Один был пойман пару лет назад с поличным на учениях НАТО в Польше, когда копировал на флешку секретные материалы, за что был уволен с натовской службы. Другой не скрывал своих симпатий к России. Первого, по данным издания, новая министр обороны Оливера Иняц планировала, по согласованию с правительством, сделать главным инспектором Отдела безопасности и разведки, второго — заместителем главы Отдела. Однако после того, как в марте Черногорию посетила инспекция НАТО, министр, похоже, скорректировала свои планы.