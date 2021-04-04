Правительство выделило почти 300 млн руб. на строительство водопроводов в Кемеровской области

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Кемеровской области 278 млн руб. на строительство новых магистральных водопроводов в районах, в которых есть проблемы с подачей воды.

«Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей»,— говорится в сообщении правительства.

Водопроводы будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.

Средства на строительство водопроводов были выделены в рамках программы социально-экономического развития региона. Программа общей стоимостью в 51 млрд руб. была утверждена главой правительства по итогам его поездки в область.

О рабочей поездке премьер-министра по регионам Сибири — в материале “Ъ” «В депрессивном регионе выявлены очаги позитива».