В Болгарии начались парламентские выборы

Выборы в Народное собрание (парламент) стартовали в Болгарии. По всей стране открылось более 12 тыс. избирательных участков. На 240 мест в парламенте претендуют почти 7 тыс. кандидатов. Голосовать в стране имеют право более 6,7 млн избирателей.

Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. Победу тогда одержала партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), которая набрала 33,54% голосов. Болгарская социалистическая партия (БСП) заняла второе место с 27,93% голосов.

Об итогах прошлых выборов — в материале “Ъ” «Болгарский парламент остался в Европе».