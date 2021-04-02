Экс-мэр Сургута через суд потребовал извинений за уголовное преследование

Бывший мэр Сургута (ХМАО) Дмитрий Попов, которого ранее оправдали по делу о превышении должностных полномочий, подал в Сургутский городской суд ходатайство о возмещении имущественного вреда, сообщила пресс-служба суда. В ходатайстве господин Попов также потребовал от прокурора Сургута принести извинения от имени государства за причиненный вред.

Напомним, Дмитрий Попов возглавлял Сургут с 2010 по 2016 год. В 2016 году господин Попов ушел в отставку в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии гособвинения, в декабре 2013 года Дмитрий Попов не оценил рыночную стоимость песка, находящегося в собственности муниципального сельхозпредприятия «Северное». В результате 837,3 тыс. куб. м приобрело ЗАО «Компания КС», как считала прокуратура, по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). По данным обвинения, приобретенный песок реализовывался новым владельцем по цене 100 руб. за 1 куб. м.

Господину Попову также предъявили обвинения по факту выплаты незаконной субсидии в размере 11 млн руб. предприятию «Северное» и покупки в декабре 2014 года без торгов здания для будущего детского сада. В прокуратуре ХМАО отмечали, что помещение непригодно для эксплуатации, оно никак не используется.

Дмитрий Попов не признал свою вину и объяснил, что сделка по продаже песка была согласована с региональными властями. По его словам, это была вынужденная мера, так как в совхозе образовались долги по зарплате. В сентябре прошлого года Сургутский городской суд оправдал Дмитрия Попова по всем трем эпизодам.

Михаил Мананников, Екатеринбург