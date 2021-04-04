В округе Флориды объявили ЧП из-за угрозы разлива химикатов с резервуара фосфатного завода

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил режим чрезвычайного положения в округе Манати из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Власти округа сообщили, что речь идет о резервуаре бывшего фосфатного предприятия, передает AP.

«Из-за возможного прорыва смешанной технической воды из южного резервуара на предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления»,— написал господин Десантис в Twitter.

Власти приказали эвакуировать жителей больше 300 домов возле большого водохранилища. Жители получили предупреждения о необходимости покинуть район. Из-за утечки было перекрыто шоссе.