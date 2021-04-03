Amazon запустит космические стартапы

Компаниям выделят до $100 тыс. и профессиональных наставников, которые помогут развивать бизнес. Сотрудничество будет связано с облачной системой корпорации Amazon. “Ъ FM” поговорил со стартаперами о том, насколько им интересны подобные проекты и может ли разработчик в сфере космоса из России стать востребованным в США. С подробностями Юлия Жданова.

Создать гениальный проект, получить на его запуск $100 тыс. и заручиться поддержкой генерал-майора ВВС США Клинта Крозье. Это не начало приключенческого фильма, а условия акселерационной программы от Amazon и британского венчурного фонда Seraphim Capital. Прием заявок начался на этой неделе и завершится в конце апреля. Деньги получат только 10 самых интересных космических проектов.

Правда, есть и несколько «но». На запуск стартапа отводится четыре недели, деньги победителям дадут в кредит, пусть и беспроцентный, а работать можно только на базе облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS). Это хорошие условия для начинающего стартапера, говорит снователь и владелец частной компании «Галактика» Алия Григ. Она перевела свои проекты из России в США и получила поддержку от NASA .

Правда, есть и некоторые особенности работы с американцами, делится опытом собеседница “Ъ FM”: «Скорее всего, требуется, чтобы компания была зарегистрирована в США, либо, по крайней мере, хотя бы ее основатель находился там. Я думаю, как и у всех акселераторов, точно есть требование, что у технологии будет потенциальное коммерческое использование. Технологии наноспутников и обработки данных могут быть достаточно быстро коммерциализированы». Но у американских организаций особое отношение к иностранным бизнесменам, в том числе российским, отмечает генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин. Закон относит россиян к «геополитическим соперникам» и запрещает использовать передовые космические технологии.

По этой причине бизнесмен Михаил Кокорич покинул пост генерального директорасвоего стартапа Momentus, отмечает Павел Пушкин: «На днях была широко растиражирована история Михаила Кокорича. В России у него не получилось, он уехал, нашел лучших специалистов, создал компанию Momentus. Там уже все круто.

Когда он развился во что-то хорошее, все вспомнили, что основатель компании — русский. Его сняли с руководящей должности и убрали из списка акционеров.





Заплатили, но при этом убрали. Все выходцы из РФ, которые ринулись в этом поучаствовать, либо собирают со стола объедки, либо их “прокручивают” как Кокорича».

Впрочем, в условиях конкурса от Amazon нет ограничений для россиян или других кандидатов ни по гражданству, ни по тематике стартапов. В последние годы компания уделяла особое внимание проектам сервиса спутниковой связи Ground Station и интернета Project Kuiper. Последний, кстати, в перспективе сможет конкурировать со Starlink от SpaceX Илона Маска и другими поставщиками спутниковой широкополосной связи.

Сейчас идеи развития космического интернета способны заинтересовать любого крупного инвестора из Европы или США, отмечает главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин: «Это хакатон, небольшой конкурс, скорее, рекламный ход. Странная, конечно, такая сумма. Есть определенный хайп на космосе, связанный с именем и успехами Илона Маска.

В первую очередь, космический интернет, если говорить о бизнесе. Важный и интересный кейс».

А возможна ли программа поддержки космических стартапов, подобная той, что запустил Amazon в России? Президент Международной организации инвесторов INVESTORO Виталий Полехин, отмечает, что привлечь деньги от крупного бизнеса в стране начинающим компаниям почти невозможно: «Тема космоса достаточно горячая среди венчурных инвесторов как американских, так и европейских. Запускается достаточно много программ. Но в России, к сожалению, нет таких примеров, как SpaceX Илона Маска, когда частные компании могут наравне с государством конкурировать в космосе и предоставлять им решения, тем более, делать это самостоятельно. Поэтому здесь, наверное, все основано на конкретных примерах успеха. Таких примеров в России нет, а интерес частных инвесторов в этом секторе практически полностью отсутствует».

В «Роскосмосе» ранее сообщали “Ъ FM”, что готовы работать с бизнесом. Правда, в основном, в плане консультаций, создания научных центров, услуг по разработке и запуску сверхлегких ракет. В госкорпорации уточняют, что частный бизнес в сфере космонавтики в России находится лишь «на стадии становления».