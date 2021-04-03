Таможенники пресекли ввоз в Россию 150 кг гашиша

Российские таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг гашиша, сообщает Северо-Западное таможенное управление. В результате спецоперации в топливном баке грузовика, который, согласно документам, перевозил оливки, был найден тайник.

При вскрытии бака таможенники обнаружили 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере в отношении двух россиян возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

Данная статья предусматривает наказание лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы.