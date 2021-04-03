В Ленинградской области горит мебельный цех

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелось производственное здание, сообщила пресс-служба МЧС. Пострадавших нет, пожар площадью 900 кв. м. локализовали. По предварительным данным, здание служит цехом по производству мебели.

«Ленинградская область. Всеволожский район, Янино-1, ул. Шоссейная, горит одноэтажное, деревянное, обшитое и крытое металлом здание размерами 15 на 70 (метров.— “Ъ”). Пожар локализован на площади 900 кв. м. По предварительной информации, в здании производили мебель»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.