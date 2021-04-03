«Шинник» проиграл в Ярославле аутсайдеру «Динамо-Брянск», потерпев 24 поражение

3 апреля ярославский «Шинник» в рамках 34 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на своем поле встречался с одним из аутсайдеров лиги, командой «Динамо-Брянск», которая является прямым конкурентом ярославской команды за место в лиге. Матч в Ярославле завершился со счетом 1:0 в пользу брянской команды. Единственный гол в матче забил в ворота «Шинника» на последней минуте первого тайма Максим Васильев.

«Шинник», практически лишившийся шансов сохранить место в ФНЛ, занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице первенства и находится в зоне вылета из лиги. У команды четыре победы, шесть ничейных результата и 24 поражения. В активе команды 18 очков. «Динамо-Брянск», занимает предпоследнее 21-е место в лиге. После сегодняшней победы в активе брянских футболистов 25 очков.

Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Это практически невыполнимая задача. Сейчас на 16 месте «Краснодар-2», набравший 37 очков. До окончания первенства ФНЛ осталось восемь туров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ.

Следующий матч «Шинник» проводит на выезде. 7 апреля ярославский клуб встречается с нижнекамским «Нефтехимиком», занимающем восьмое место с 54 очками.

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».

Антон Антонов