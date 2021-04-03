Мэрия Ярославля сохранит стоимость проезда в транспорте на уровне 28 рублей

В Ярославле при введении новой маршрутной сети в июле 2021 года будет сохранена стоимость проезда в общественном транспорте в размере 28 руб., сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, в городе будет введена единая система безналичной оплаты проезда и проездных билетов. Он отметил, что ввести такую системо возможно в том случае, когда все маршруты будут работать по регулируемому тарифу.

«Стоит отметить, после введения изменений в транспортную схему общественного транспорта, у нас останутся безлимитные проездные билеты, а стоимость проезда будет прежней — 28 руб.»,— уточнил господин Волканевский.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле мэрией города была опубликована новая схема городской маршрутной сети. Ее планируют ввести в действие с июля 2021 года. По данным мэрии, новая маршрутная сеть сохраняет беспересадочные маршруты.

С июля планируется отказаться от «маршруток», заменив их автобусами, которые будут работать по регулируемому тарифу. Всего будет введено 29 новых маршрутов. Новая маршрутная сеть общественного транспорта Ярославля опубликована на сайте МУП ГПТ «Яргортранс» и на сайте yartransport.ru.

Подробнее в материале “Ъ-Ярославль” — «Мэрия Ярославля опубликовала новую транспортную схему».

Антон Антонов