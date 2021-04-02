В Ярославле мэрия опубликовала новую транспортную схему

Мэрия Ярославля представила новую версию городской маршрутной сети, которую планируется ввести в действие в июле 2021 года. Транспортная схема с указанием новых маршрутов и тех, которые будут отменены, опубликована на сайте мэрии. В пресс-службе мэрии сообщили, что в новой маршрутной сети сохранены беспересадочные маршруты, а так называемые «маршрутки» заменены на автобусы.

В частности, вместо маршрутного такси №36 (Поселок Прибрежный -Машприбор) будет следовать автобус №56 (Пос. Прибрежный - Машприбор).

Вместо маршрутного такси №82 (15 МКР - Улица Светлая) вводится автобус №49 (15 МКР - Больница №2).

Мэр Ярославля Владимир Волков отметил, что при разработке маршрутной сети были приняты во внимание замечания и предложения жителей города. Наибольшее количество обращений было связано с необходимостью сохранения основных беспересадочных маршрутов.

По его словам, скорректированная маршрутная сеть уже прошла процесс согласования в региональном правительстве и обнародована для ознакомления жителей города. С новой маршрутной сетью общественного транспорта можно ознакомиться на сайтах МУП ГПТ «Яргортранс» и yartransport.ru.

«С июля на большинстве маршрутах общественного транспорта начнут действовать социальные льготы, а качество и безопасность перевозок будет улучшаться. Проделанная работа должна свестись к тому, чтобы качество предоставляемой услуги вышло на совершенно новый уровень»,— пояснил господин Волков.

По данным пресс-службы, на втором этапе транспортной реформы, в период с июля 2021 года по июль 2022 года, произойдет замена маршрутных такси автобусами регулируемого сектора перевозок. Будут открыты новые маршруты по регулируемым тарифам, а также изменятся выпуск и класс транспортных средств. Новые договоры на право осуществления перевозок будут заключены на год. В течение этого времени специалисты будут изучать работу общественного транспорта и определят необходимость внесения новых изменений в схемы и расписание движения,

По данным пресс-службы, для замены маршрутов нерегулируемого тарифа появятся 29 новых маршрутов социального сектора перевозок.

«Отмена маршрутов нерегулируемого тарифа не скажется на пассажирах, поскольку вместимость и количество подвижного состава будет соответствовать существующей потребности в перевозках»,— прояснили в пресс-службе.

Третий этап транспортной реформы пройдет с июля 2022 года по июль 2025 года. Он предполагает заключение длительных муниципальных контрактов минимум на три года и переход всех маршрутов на регулируемый тариф.

Ранее сообщалось, что, по данным начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Дарья Сабаева