Курс доллара. Прогноз на 5–9 апреля

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Рубль имеет скорее перспективу медленного ослабления, чем возможность отыграть потери Повышение нефтяных цен является единственным поддерживающим фактором для рубля. Геополитическое давление несколько снизилось, но неопределенность и риски очередной волны нагнетания ситуации остаются повышенными. Тем временем нерезиденты активно покидают российский локальный долговой рынок, и поводы для их возвращения сейчас найти сложно. Сильная экономическая статистика в США, в том числе по рынку труда, продолжит поддерживать рост доллара и доходностей базовых активов, что негативно отразится на большинстве высокодоходных валют. Таким образом, рубль имеет скорее перспективу медленного ослабления, чем возможность отыграть потери.

Виталий Громадин, старший аналитик Позитивное влияние на рубль нефтяного рынка было нивелировано заявлениями Госдепартамента США Наш прогнозный диапазон для пары доллар-рубль на начало будущей недели — 75–77. Участники встречи ОПЕК+1 апреля договорились о постепенном увеличении добычи нефти на 350 тыс. бар. в сутки в мае и в июне, на 450 тыс. — в июле. Несмотря на неожиданное решение альянса, нефтяные цены отреагировали позитивно. Вероятно, инвесторы оценили возвращение к более уверенному планированию сразу на три месяца вперед. Позитивное влияние на рубль нефтяного рынка было нивелировано заявлениями Госдепартамента США о том, что США обеспокоены эскалацией напряженности на востоке Украины. Из макростатистики можно отметить оценку роста ВВП России в четвертом квартале 2020 года на уровне 1,8%. Снижение показателя за 2020 год составило 3%, согласно Росстату. Сильнее экономика страны сокращалась только в кризисы 2009-го и 1998 года (на 7,8% и 5,3%, соответственно).

Богдан Зварич, главный аналитик Поддержку рублю может оказать активизация спроса на рисковые активы На предстоящей неделе ожидаем продолжения движения пары доллар/рубль в диапазоне 75–77,5 руб. на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей. Мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район $60–63 за баррель в связи с желанием части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям, а также на опасениях относительно спроса в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в Европе. С другой — поддержку рублю может оказать активизация спроса на рисковые активы, наметившаяся в конце прошедшей недели. В результате, при условии отсутствия роста санкционных рисков, курс продолжит движение в нижней половине диапазона 75–77,5 руб./$.