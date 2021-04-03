Минэкономики предложило вывести мальков африканского сома из-под продуктового эмбарго

Минэкономики России предложило разрешить импорт мальков гибрида африканского клариевого сома (Clarias gariepinus и Heterobranchus longifilis) в Россию для разведения этого вида дальневосточной компанией «Амурсталь-Центр». Предприятие еще строится, главным направлением его деятельности будет производство рыбной продукции высокого класса. В настоящий момент мальки африканского сома попадают под продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза из-за вхождения Крыма в состав России.

«Проект постановления подготовлен в целях реализации проекта ООО "Амурсталь-Центр" "Инновационный рыбоводный комплекс по разведению, производству и переработке рыбы в районе имени Лазо Хабаровского края, рабочий поселок Переяславка" с использованием в качестве аквакультуры мальков гибрида африканского клариевого сома»,— говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства.

Министерство указывает, что компания «Амурсталь-Центр» приступила к строительству рыбоводного комплекса в июне 2018 года совместно с голландскими специалистами. Проект планируют завершить к 2026 году.

В 2014 году под запрет на импорт в Россию из ЕС попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Через год вступил в силу указ, предусматривающий уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года.

В марте посол Италии Паскуале Терраччано в интервью Forbes назвал запрет на поставки пармезана ошибкой и попросил вернуть этот сыр на российский рынок.

О том, вернется ли итальянский сыр на прилавки,— в материале “Ъ FM” «Пармезан просится в Россию».