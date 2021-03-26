Пармезан просится в Россию

Итальянцы в качестве дружеского жеста попросили вернуть на российский рынок пармезан. Посол Италии Паскуале Терраччано в интервью Forbes назвал запрет на его поставки ошибкой. Россияне официально остаются без пармезана из Италии с 2014 года, когда Москва ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции Евросоюза. Каковы шансы пармезана вернуться в российские магазины? Об этом — Сергей Гусев.

Посол Италии озвучил «дружескую просьбу» пустить в Россию пармезан. Спустя шесть лет антисанкций он пояснил, что вообще-то этот сыр попал в черный список по ошибке, ведь в пармезане нет лактозы, и свежим продуктом он считаться не может.

В Роспотребнадзоре на это ответили, что не уполномочены менять список санкционных товаров. И это логично, ведь на самом деле вопрос политический, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Поэтому здесь важны вовсе не детали сырного производства.

«Отмена тех или иных ответных санкций, по идее, должна связываться с отменой тех ограничительных мер, которые были изначально приняты.

Никаких подвижек на стороне ЕС пока нет, но это не означает, что Россия не может делать какие-то отдельные исключения санкционных режимов по договоренности с отдельной страной, в частности с Италией.

Но пока непонятно, что итальянская сторона может предложить взамен. Однако в качестве жеста доброй воли некоторые исключения вполне могут быть сделаны. Это маловероятно, но это возможно», — отметил Иван Тимофеев.

Утверждение, что продовольственное эмбарго помогло российским производителям продовольствия, уже стало общим местом. Но что если пармезан вернется, а с ним и конкуренция? На массовый спрос это все равно не повлияет, считает главный редактор журнала «Аграрное обозрение» Константин Лысенко: «Сырная отрасль в России одна из очень немногих действительно выиграла в результате именно эмбарго, а не обвала рубля и прочих обстоятельств. То есть, в принципе, если убрать запреты, наверное, нашим сыроделам это не понравится. Но тут надо понимать, что в России в приблизительно полтора раза, по сравнению с 2014 годом, выросло производство сыров, но этот рост произошел за счет массовых сортов сыра, которые лежат в супермаркете и продаются там по 400-500 руб. Любые европейские сыры будут значительно дороже».

За годы изгнания итальянского сыра на российском рынке появился целый ряд отечественных пармезанов из самых разных регионов. Есть ли теперь на рынке ниша для оригинального продукта? Основатель и президент группы Компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев считает, что за все время антисанкций ее, в сущности, никто так и не занял: «Такого сыра, как Parmigiano Reggiano вообще никто в России не производит. Он выпускается только из непастеризованного молока. На территории России вообще запрещено производить сыр из непастеризованного молока. То, что у нас создается под названием “Пармезан”, делается по технологии производства твердого сыра, но это не совсем тот сыр, про который говорил итальянский посол. Это не значит, что он по качеству хуже, он просто не такой насыщенный, как Parmigiano Reggiano»

Но на самом деле ценители итальянских сыров без проблем могли купить их и в России, несмотря на санкции. И если поставки, наконец, станут официальными, для потребителей не изменятся даже цены, продолжает Дмитрий Матвеев из группы компаний «Кабош»: «Пускай бы этот сыр, на самом деле, появился, потому что он все равно так или иначе появляется. Он есть в Москве на многих рынках, просто продается из-под полы.

Он все равно сюда поступать будет не по дешевой цене, потому что в Италии себестоимость такого сыра, годовалого, если переводить, не менее 1 тыс. руб.

Его надо сюда привезти, и из-за таможенных пошлин он будет, на самом деле, стоить недешево».

Судя по всему, итальянский посол понимает всю щекотливость ситуации с антисанкциями, поэтому не просит отменить их целиком. Он лишь говорит о «технической ошибке» с пармезаном, и о том, что ее исправление было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России.

Оценят ли такую риторику в Кремле, пока остается только гадать. В любом случае, список запрещенных европейских продуктов не является чем-то незыблемым. Правительство иногда добавляет туда новые позиции, или наоборот выводит что-нибудь из-под эмбарго, а значит, и у пармезана может появиться шанс.