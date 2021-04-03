Сбербанк опроверг информацию о новой волне заболеваемости коронавирусом в России

Сбербанк опроверг информацию о третьей волне заболеваемости коронавирусом в России. Накануне ряд СМИ, ссылаясь на данные аналитического сервиса банка СберИндекс, сообщали о прогнозируемом росте заболеваемости COVID-19. Пресс-служба Сбербанка дала комментарий по этому поводу.

В материалах некоторых агентств появилась информация, что к середине апреля в стране будут выявлять более 15 тысяч случаев заражения ежедневно. Такие показатели были в октябре 2020 года, когда началась вторая волна заболеваемости.

Расчеты СберИндекса основаны на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR. Эта модель учитывает наблюдаемую динамку распространения эпидемии, плотность населения, его географическую мобильность, транспортную интенсивность и ряд параметров эпидемии – инкубационный период, число репродукции, летальность и долю бессимптомных больных в популяции.

В пресс-службе банка пояснили следующее:

– Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта СберИндекс. Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно, – отметили в банке.