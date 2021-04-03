Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает об оригинальной концепции и других достижениях нового мексиканского ресторана, появившегося в столице.

Tacobar на Пятницкой — выдающееся открытие весны 2021 года. Во-первых, потому что ресторатор Армен Фирджанов выдал совершенно свежий и необычный концепт: новый мексиканский ресторан принципиально отличается от всего того, что мы привыкли видеть во время ресторанного текила-бума первой волны в далекие 90-е, и сейчас — в андеграудных мескалериях.

Благодаря интерьеру Анастасии Землянской, вы попадаете в монохромное пространство теплой, песчаной, курортной Мексики, в котором комфортно не только смаковать тематические коктейли. Для этого предназначен атмосферный вечерний бар «Кнорозов», названный в честь русского ученого, открывшего письменность майя.

Кроме коктейлей предлагается и распробовать еду в современной московской обстановке с легким этническим флером. Потому что вторым, после оригинальной концепции, выдающимся достижением Tacobar стала его кухня.

Молодой шеф-повар Дмитрий Кишов — настоящая восходящая звезда. Таких в Москве можно пересчитать по пальцам. Готовит он ярко, смело, легко и очень ровно, что для его возраста практически уникально. Пробовать надо все виды тако, начиная с гречишной лепешки со свиным ребром и соусом салса верде, отличное гуакамоле с домашними начос, взрывное аквачили из сибаса с лаймовым гелем и зеленой водой с халапеньо, неожиданную макрель с тыквенным кремом и облепихой, и утиную грудку с выдающейся савойской капустой и шоколадным соусом моле поблано. На десерт — идеальный по балансу сладости и кислоты кокосовый мусс с шоколадом и грейпфрутом. Просто браво!